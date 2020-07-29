2020/07/29 | 18:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، توضحيا بشان قرار مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت امس حول تعيين خريجي المجموعة الطبية.وقالت الامانة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “قرار مجلس الوزراء ليوم امس بتعيين خريجي المجموعة الطبية، يشمل خريجي كليات الطب العام فقط ولا يشمل باقي الاختصاصات الطبية والصحية الاخرى”.واوضحت، ان “البلد …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة مجلس الوزراء تصدر توضيحاً بشأن قرار تعيين خريجي المجموعة الطبية وكالة تقدم الاخبارية.

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