الغانمي: الكاظمي مستعد لحل جميع المشاكل مع الاقليم.. وبارزاني: نريد حلاً جذرياً


الغانمي: الكاظمي مستعد لحل جميع المشاكل مع الاقليم.. وبارزاني: نريد حلاً جذرياً
2020/07/29 | 18:55 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الغانمي: الكاظمي مستعد لحل جميع المشاكل مع الاقليم.. وبارزاني: نريد حلاً جذرياً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/29 | 18:55.

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