الصحة العالمية تنظم حملة توعية تستهدف اكثر من ستة ملايين شخص في بغداد

2020/07/29 | 18:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قالت منظمة الصحة العالمية ان الحملة التي اطلقتها في 29 حزيران/ يونيو استهدفت أكثر من 6 ملايين شخص في 10 مناطق من بغداد الاكثر أكتظاظا بالسكان وتضررا جراء تفشي عدوى مرض كوفيد-19.وذكرت المنظمة في بيان، تلقت (المستقلة) نسخة منه اليوم، تم نشر رسائل التوعية الصحية للحد من انتشار العدوى بعد زيادة عدد الاصابات […]

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