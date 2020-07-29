خلال الربع الثاني من 2020.. شركة بوينغ تعلن خسارتها 2.4 مليار دولار

2020/07/29 | 19:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة أبلغت شركة “بوينج” عن خسائر أكبر من المتوقع خلال الربع الثاني من العام الجاري، لكنها شهدت تدفقات نقدية حرة بالسالب دون التوقعات.وأظهرت نتائج أعمال شركة “بيونج” الصادرة اليوم الأربعاء، أنها حققت صافي خسائر بقيمة 2.38 مليار دولار (4.40 دولار لكل سهم) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي مقابل خسارة […]

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