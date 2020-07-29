أمانة بغداد تنهي الجدل بشأن اقالة ذكرى علوش.. مستمرة لغاية هذا التاريخ

2020/07/29 | 19:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..نفت أمانة بغداد، الأربعاء، انباء اقالة الأمين ذكرى علوش.وقالت وكالة الانباء الرسمية، إن “الأمينة ذكرى علوش مستمرة بعملها”، لافتة الى أن “علوش ستستمر حتى الخامس عشر من الشهر المقبل”.يشار الى أن وسائل اعلام نشرت أخبارا عن أن رئس الوزراء مصطفى الكاظمي قرر اقالة أمين بغداد ذكرى علوش من منصبها.انتهى25س

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