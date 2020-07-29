اتحاد التايكوندو: لا نتحمل مسؤولية ما يصدر عن ايناس عطا

2020/07/29 | 19:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..اعلن الاتحاد العراقي للتايكوندو، براءته من اللاعبة ايناس عطا.وذكر الاتحاد في بيان تلقته /المعلومة/ ان “الاتحاد العراقي المركزي للتايكواندو بصدد ما أنتشر مؤخرا حول فتاة تدعي انها لاعبة منتخب وطني بالتايكواندو العراقي بأسم إيناس عطا”.واضاف “هنا نعلن اننا لا نتحمل مسؤولية عما صدر منها باعتبارها لاتمت للعبة بصلة ولم تمثل العراق […]

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