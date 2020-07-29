مقرب من الفنانة انعام الربيعي يكشف حقيقة وفاتها

2020/07/29 | 19:06 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد نفى مصدر مقرب من الفنانة انعام الربيعي، الاربعاء، انباء وفاتها بسبب اصابتها بفيروس كورونا.وقال المصدر، ان"مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المؤسسات الاعلامية نشرت خبرا عن وفاة الفنانة انعام الربيعي وهذا الخبر عار عن الصحة".واضاف، ان"الربيعي بصحة جيدة وتتلفى الان العلاج للشفاء من فيروس كورونا".أعلن نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي، الأحد الماضي، إصابة الممثلة إنعام الربيعي بفيروس كورونا

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