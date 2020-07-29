2020/07/29 | 19:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. تظاهرات في ديالى للمطالبة بإقالة مدير الكهرباء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/29 | 19:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. تظاهرات في ديالى للمطالبة بإقالة مدير الكهرباء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. تظاهرات في ديالى للمطالبة بإقالة مدير الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).