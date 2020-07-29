العراق: تسجيل 2968 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 2399 حالة و68 وفاة

2020/07/29 | 19:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلتْ مختبرات وزارة الصحة والبيئة إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم العراق.

المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، أكد في بيان، تسجيل ألفين وتسعمائة وثمانٍ وستين إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء ألفين وثلاثمائة وتسع وتسعين حالة، ووفاة ثمان وستين حالة.

وأضاف، أن عدد الإصابات الكلي ارتفع الى مائة وثمانية عشر ألفا وثلاثمئة إصابة، وشفاء ثلاثة وثمانين ألفا وأربعمائة وإحدى وستين إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات الى أربعة آلاف وستمائة وثلاث إصابات، مشددا على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية من أجل السيطرة على الوباء.

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