القبض على متهمين اثنين في سيطرة أمنية شمال بابل

2020/07/29 | 19:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت قيادة شرطة بابل، الأربعاء، القبض على إثنين من المتهمين بقضايا الإرهاب في سيطرة أمنية.وقالت القيادة، في بيان تلقته /المعلومة/ إنه “خلال إجراءات التفتيش الدقيق للأشخاص والعجلات ألقت مفارز سيطرة الـ44 التابعة لفوج الطوارئ الرابع، القبض على متهمين إثنين صادر بحقهم أمر قبض وفق المادة ( 4 إرهاب )، بعد تدقيق معلومات […]

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