أمانة بغداد: علوش مستمرة بعملها

2020/07/29 | 19:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت أمانة بغداد استمرار الأمينة ذكرى علوش بعملها حتى الخامس عشر من الشهر المقبل.

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