2020/07/29 | 19:11 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمريكا تفرض عقوبات على نجل الرئيس السوري وفرقة بالجيش هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/29 | 19:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا تفرض عقوبات على نجل الرئيس السوري وفرقة بالجيش) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا تفرض عقوبات على نجل الرئيس السوري وفرقة بالجيش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).