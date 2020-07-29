الانقسامات في كردستان تكلّف الولايات المتّحدة شريكاً موثوقاً

2020/07/29 | 19:11 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



في 19 تمّوز، علّق «الاتحاد الوطني الكردستاني» مشاركته في البرلمان الكردي العراقي، مما أدّ...

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