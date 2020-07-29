مسرور بارزاني: حكومة الإقليم مستعدة لحل جذري مع بغداد يصب في مصلحة الجميع

2020/07/29 | 19:11 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسرور بارزاني وعثمان الغانمي

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