قيادي بالحشد: امريكا اختارت اعضاء مفاوضين عراقيين مجنسين اميركيا للحوار

2020/07/29 | 19:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..كشف القيادي في الحشد الشعبي عادل الكرعاوي، الاربعاء، عن اصرار الجانب الاميركي على اختيار اطراف الوفد المفاوض العراقي للحوار الاستراتيجي من اصحاب الجنسيات الاميركية وممن لديهم ميول لواشنطن لضمان تمرير مخططاتهم.وقال الكرعاوي القيادي في اللواء 19 حركة أنصار الله الاوفياء لـ/المعلومة/ ان “الجانب الاميركي اصر على اختيار اعضاء الوفد المفاوض العراقي وتسميتهم ممن […]

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