6 طرق لحماية جهازك من الهجمات الإلكترونية أثناء العمل من ‏المنزل

2020/07/29 | 19:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تعرض عدد كبير من مستخدمي الإنترنت في العالم لمخاطر أمنية سيبرانية وإلكترونية، ولكن هذه المخاطر تزايدت مؤخرا مع عمل قطاعات كبيرة من الناس في منازلهم.فتلك المخاطر باتت تعرض شركات ومنصاتها الإلكترونية إلى خطر بالغ، قد يكون تأثيره الاقتصادي أوسع مما يتوقعه البعض.وباتت قطاعات كبيرة من الناس تحتاج إلى إدارك خطورة التهاون […]

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