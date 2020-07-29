بينها 211 رصد وبائي.. صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات المسجلة اليوم

2020/07/29 | 19:18 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اعلنت دائرة صحة الرصافة التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 326 المسجلة اليوم بكورونا وتوزعت كالاتي :- 211حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية• قطاع البلديات الثاني 65 حالة •قطاع الرصافة 31 حالة• قطاع النهروان 34 حالة• قطاع المدائن 19 حالة• قطاع بغداد الجديدة 6 حالات• قطاع الشعب 12 حالةقطاع البلديات الاول 16 حالة •قطاع الاعظمية 8 حالات •• قطاع الاستقلال 10 حالات- 115حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية• مدينة الصدر 35 حالة محلة 555, 546, 534, 521, 541, 535, 549 , 565 , 562, 552 .561 , قطاعات 34, 46• البلديات 3 حالات محلة 736, 751, , • شارع فلسطين حالتين , 505• الاعظمية 3 حالات محلة 323, 314, 316شارع المغرب حالة واحدة ,محلة 302• الزعفرانية حالتين , 959 • الرشاد حالة واحدة • .الانتصار حالة واحدة• الحسينية 10 حالات محلة 222, 215 , 207 , 209 , 214 , 205• الكرخ القادسية حالة واحدة• الشعب 7 حالات محلة 339, 357, 327, حي اور, مقابل المحكمة زيونة 3 حالات , 716 , 710• حي الخضراء حالة واحدة• المشتل حالة واحدة قرب المعسكر• الفحامة حالة واحدة • الكرخ العامرية حالتين , 632 , 656,• الصويرة حالة واحدة , حي المعلمين• الكرخ الطوبجي حالة واحدة , 412• الكرخ الصالحية حالتين في شارع حيفا • العبيدي 2 حالتين محلة 762, 756,• الكرخ الدورة حالة واحدة ,• الكرادة حالتين , 905• الكرخ الحرية 4 حالات , 418 , 428• حي النصر حالة واحدة , 773• حي السلام حالة واحدة , 408• بسماية حالة واحدة الشقق• الامين 4 حالات محلة 737 , 738 ,• بغداد جديدة 5 حالات , 702 , 713 , 706 , 727• المدائن حالة واحدة , الوردية ,• البنوك 5 حالات , 319 , 335 , 321• المنصور حالة واحدة شارع 14 رمضان• الكفاح حالة واحدة , 121• كمب سارة حالة واحدة محلة 910 الجادرية ثلاثة حالات .• • الغديرحالة واحدة محلة 904• حي العامل حالة واحدة , 811• المعامل حالة واحدة , الزراعي• ام الكبر والغزلان حالة واحدة

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