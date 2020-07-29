تسمية ثلاثة قادة جدد لعمليات البصرة ونينوى والفرقة 14 من الجيش

2020/07/29 | 19:20 - المصدر: بغداد اليوم

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مصدر عسكري

تم حسم تعيين ثلاثة قادة جدد لقيادات عمليات البصرة ونينوى والفرقة 14 في الجيش العراقي وسيتم اصدار الكتب الرسمية بشأنهم

اللواء الركن اكرم صدام تم تعيينه قائدا لعمليات البصرة اللواء الركن اسماعيل المحلاوي قائدا عمليات نينوى اللواء الركن عبد الله الجبوري قائدا للفرقة 14

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بغداد اليوم- بغداد

نعى القيادي في التيار الصدري، ورئيس لجنة الامن والدفاع النيابية السابق، حاكم الزاملي، الأربعاء، 29 تموز، 2020، مقتل العميد الركن أحمد اللامي في الانبار، مبينا أن عدم المعالجة والاعتماد على التصريحات يبعث برسالة اطمئنان للإرهاب ف

بغداد اليوم-نينوى

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بتعيين اللواء الركن أسماعيل شهاب المحلاوي بمنصب قائد عمليات محافظة نينوى.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اللواء الركن اسماعيل شهاب المحلاوي، تم تكليفه رسمياً بمنصب قائد عمليات مح

بغداد اليوم-متابعة

أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، الأربعاء، أن القوات الأمنية ستلاحق منفذي الاعتداء الذي استهدف آمر لواء 29 في الجيش العراقي، بقضاء هيت غربي البلاد، فيما أشار إلى أن داعش قد يستغل الظروف ال

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