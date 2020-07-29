توضيح من وزارة الصحة بشأن قرار مجلس الوزراء بتعيين خريجي الكليات الطبية

2020/07/29 | 19:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة الصحة والبيئة، الاربعاء، توضيحا بشأن قرار مجلس الوزراء بتعيين خريجي الكليات الطبية.

وقالت الوزارة في بيان، "الى كافة ابنائنا خريجي الكليات الطبية والتقنية والتمريضية والساندة والمعاهد الصحية، ان قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتأريخ 28/7/2020 قد بين انه تم تشكيل لجنة من وزارات التخطيط والمالية والصحة لغرض وضع الاليات اللازمة لتعيين هذه التخصصات وفق قانون التدرج الطبي رقم 6 لسنة 2000 والتعديلات".

وأكدت الصحة "سعيها الجاد لتعيين ابنائها الخريجين".

وكان مجلس الوزراء وجه في جلسته التي عقدها يوم الثلاثاء (28 تموز 2020)، بتعيين خريجي الكليات الطبية.

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