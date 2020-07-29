انطلاق تظاهرة سلمية امام دائرة كهرباء ديالى.. الحسم بعد العيد

2020/07/29 | 19:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالىتظاهر العشرات من اهالي محافظة ديالى، اليوم الاربعاء، امام مبنى دائرة الكهرباء للمطالبة بإقالة مديرها.وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان العشرات من اهالي مناطق ديالى من بينها قرى (خرنابات والهويدر)، خرجوا في تظاهرة سلمية امام مبنى دائرة الكهرباء وسط بعقوبة للمطالبة بإقالة مديرها وتشغيل محطة حمرين والمنصورية الغازية واعتماد اطر العدالة في تامين الطاقة لكل مناطق ديالى دون استثناء ونقل خطر ميرساد الناقل للكهرباء الايراني المستوردة الى بغداد واستبداله بخط اخر نظرا لتذبذب الطاقة فيه وتسببه في ضرر بالغ للمواطنين خلال الاسابيع الماضية بسبب عطل الاجهزة الكهربائية".واضاف الحسيني، ان "التظاهرة تعبير حي لغضب شعبي في ديالى بسبب سوء الكهرباء"، مؤكدا بان "مطالب المتظاهرين لم لم يجري الاستجابة لها ستكون ل وقفة كبيرة بعد العيد ومنها اقالة مدير كهرباء ديالى".

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