2020/07/29 | 19:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محتجون يقطعون طريق كربلاء بابل احتجاجا على تردي التيار الكهربائي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/29 | 19:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محتجون يقطعون طريق كربلاء بابل احتجاجا على تردي التيار الكهربائي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محتجون يقطعون طريق كربلاء بابل احتجاجا على تردي التيار الكهربائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).