امتيازات لـ

2020/07/29 | 19:28 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الوزارة منح امتيازات للكوادر في مراكز علاج الفيروس الفتاك (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير

أصدرت هيئة الرأي في وزارة الصحة، الأربعاء، قرارات جديدة تضمنت امتيازات للأطباء والكوادر العاملة في مراكز علاج فيروس "كورونا" المستجد.

وذكر بيان للوزارة، 29 تموز/يوليو، أن "وزير الصحة حسن التميمي ترأس اجتماع هيئة الرأي في الوزارة بحضور الوكلاء وعدد من المدراء العامين في بغداد والمحافظات".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع ناقش عددًا من المحاور المهمة والخاصة بدعم الجيش الابيض لجهوده في مواجهة جائحة كورونا".

وقررت هيئة الرأي، وفق البيان، ما يلي:

منح 10 درجات مفاضلة لقبول الأطباء في دراسة البورد العربي من العاملين في مراكز كورونا .

منح (10) درجات مفاضلة للأطباء العاملين في مراكز كورونا لغرض توزيعهم لمناطق التدرج الطبي .

الإيعاز للدوائر الصحية برفع أسماء العاملين في المؤسسات الصحية التي تقدم الخدمات العلاجية للمرضى في مراكز كورونا، الطوارئ مختبرات تشخيص الفيروس (PCR)، العناية المركزة، المراكز الصحية، وحدات المفراس والأشعة كوجبة أولى لتخصيص قطع الأراضي.

إعطاء الأولوية للعاملين في مراكز كورونا من كافة التخصصات الطبية، الصحية، التمريضية، التقنية، الهندسية، الإدارية لغرض التقديم للدراسات العليا .

منح العاملين في مراكز كورونا (10) نقاط مفاضلة لغرض التقديم لقناة المتميزين.

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