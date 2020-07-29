مؤشر الجائحة في العراق: نحو 3 آلاف إصابة جديدة خلال 24 ساعة

سجل العراق نحو 3 آلاف إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات الوفيات خلال 24 ساعة
وقالت وزارة الصحة في بيان، 28 تموز/يوليو، إن مختبراتها أجرت فحوصات شملت 18 ألف 556 نموذجًا جديدًا وسجلت 2968 إصابة في عموم البلاد توزعت، كما يلي:
بغداد/ الرصافة: 326
بغداد/ الكرخ: 502
مدينة الطب: 85
النجف: 76
السليمانية: 139
أربيل: 139
دهوك: 24
كربلاء: 231
كركوك: 99
ديالى: 138
واسط: 170
البصرة: 334
ميسان: 92
بابل: 159
الديوانية: 118
ذي قار: 51
الأنبار: 35
المثنى: 96
نينوى: 78
صلاح الدين: 76
الشفاء: 2399 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة: 223
بغداد الكرخ: 255
مدينة الطب: 102
النجف: 105
السليمانية: 158
أربيل: 62
دهوك: 5
كربلاء: 212
كركوك: 131
ديالى: 58
واسط: 203
البصرة: 155
ميسان: 69
بابل: 216
الديوانية: 87
ذي قار: 60
الأنبار: 27
المثنى: 235
نينوى: 36
الوفيات: 68 حالة، وكما يلي :
بغداد الرصافة: 9
بغداد الكرخ: 9
النجف: 1
السليمانية: 2
أربيل: 6
كربلاء: 6
كركوك: 6
ديالى: 2
واسط: 3
البصرة: 7
ميسان: 1
بابل: 4
الديوانية: 4
ذي قار: 4
الأنبار: 1
نينوى: 3
صلاح الدين: 4
مجموع الإصابات: 118300
مجموع حالات الشفاء: 83461
الراقدين الكلي: 30236
الراقدين في العناية المركزة: 433
مجموع الوفيات: 4603
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