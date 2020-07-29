2020/07/29 | 19:28 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الأربعاء، إلى أكثر من 118 ألف حالة، بعد تسجيل نحو 3 آلاف إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

سجل العراق نحو 3 آلاف إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات الوفيات خلال 24 ساعة

وقالت وزارة الصحة في بيان، 28 تموز/يوليو، إن مختبراتها أجرت فحوصات شملت 18 ألف 556 نموذجًا جديدًا وسجلت 2968 إصابة في عموم البلاد توزعت، كما يلي:

بغداد/ الرصافة: 326

بغداد/ الكرخ: 502

مدينة الطب: 85

النجف: 76

السليمانية: 139

أربيل: 139

دهوك: 24

كربلاء: 231

كركوك: 99

ديالى: 138

واسط: 170

البصرة: 334

ميسان: 92

بابل: 159

الديوانية: 118

ذي قار: 51

الأنبار: 35

المثنى: 96

نينوى: 78

صلاح الدين: 76

الشفاء: 2399 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة: 223

بغداد الكرخ: 255

مدينة الطب: 102

النجف: 105

السليمانية: 158

أربيل: 62

دهوك: 5

كربلاء: 212

كركوك: 131

ديالى: 58

واسط: 203

البصرة: 155

ميسان: 69

بابل: 216

الديوانية: 87

ذي قار: 60

الأنبار: 27

المثنى: 235

نينوى: 36

الوفيات: 68 حالة، وكما يلي :

بغداد الرصافة: 9

بغداد الكرخ: 9

النجف: 1

السليمانية: 2

أربيل: 6

كربلاء: 6

كركوك: 6

ديالى: 2

واسط: 3

البصرة: 7

ميسان: 1

بابل: 4

الديوانية: 4

ذي قار: 4

الأنبار: 1

نينوى: 3

صلاح الدين: 4

مجموع الإصابات: 118300

مجموع حالات الشفاء: 83461

الراقدين الكلي: 30236

الراقدين في العناية المركزة: 433

مجموع الوفيات: 4603

اقرأ/ي أيضًا:

"موجة" قادمة من 4 دول..



منظمة الصحة العالمية تحذّر العراقيين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤشر الجائحة في العراق: نحو 3 آلاف إصابة جديدة خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤشر الجائحة في العراق: نحو 3 آلاف إصابة جديدة خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).