دعوة نيابية للتحقيق بشأن تكرار حوادث استهداف القادة العسكريين

2020/07/29 | 19:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الأربعاء، القيادة العامة للقوات المسلحة للإسراع في التحقيق بشأن تكرار حوادث استهداف القادة العسكريين.وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان، إن "الكعبي عزى الشعب العراقي والقوات الأمنية المسلحة باستشهاد بطل آخر من أبطال العراق الأصلاء العميد الركن أحمد عبد الواحد محمد اللامي، آمر اللواء ٢٩ فرقة المشاة السابعة، وضابط آخر برتبة ملازم أول واللذان ارتقيا إلى جوار ربهما خلال تعقبهما مجموعة إرهابية ضمن قاطع هيت في محافظة الأنبار"، داعيا "القيادة العامة للقوات المسلحة للإسراع في التحقيق بشأن تكرار حوادث استهداف القادة العسكريين، وتكثيف الجهد الاستخباري في المناطق التي تكررت فيها حالات الاغتيال". واختتم الكعبي البيان بـ"الدعاء للفقيدين أن يتغمدهما الله العلي القدير برحمته ومغفرته، ويدخلهما فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان".

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