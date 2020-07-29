البنتاغون تقرر سحب قرابة 12 ألف عسكري أمريكي من ألمانيا

2020/07/29 | 19:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الأربعاء، أنه سيتم سحب قرابة 12 ألف عسكري أمريكي من ألمانيا.وأكد البنتاغون، خلال مؤتمر صحفي لوزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر اليوم أنه سيعيد نشر القوات التي ستسحب من ألمانيا في إيطاليا وبلجيكا.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال الشهر الماضي إنه سيخفض القوات الأمريكية في ألمانيا بنحو […]

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