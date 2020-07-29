انخفاض معظم أسواق الخليج

2020/07/29 | 19:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على هبوط، اليوم الأربعاء، قبل عطلة عيد الأضحى، وهبطت أسهم الكويت، مع تجاهل مستثمرين الأسهم بشكل عام.ويفضل الكثير من المستثمرين الاحتفاظ بسيولة قبل عطلة العيد، التي تستمر ثلاثة أيام على الأقل في معظم دول الخليج.وفي الكويت، نزل المؤشر 1.3 بالمئة مع هبوط معظم الأسهم عليه، […]

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