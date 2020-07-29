نائب يتهم وزارتين بـ “الفشل المركب” والاطاحة بالقطاع الزراعي

2020/07/29 | 19:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اتهم النائب باسم خشان، الاربعاء، وزارتي الموارد المائية والزراعة بافشال وتدمير القطاع الزراعي العراقي طيلة السنوات الماضية.وقال خشان لـ/ المعلومة/، ان “تدمير القطاع الزراعي في العراق هو نتيجة الفشل المركب الحاصل في وزارتي الزراعة والموارد المائية باعتبارهما جناحا الانتاج الزراعي في البلاد”.وأضاف، ان “كلا الوزارتين فشلتا في دفع الانتاج الزراعي للامام […]

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