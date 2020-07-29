2020/07/29 | 19:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس هيأة المنافذ الحدودية الدكتور عمر الوائلي أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يشرف بشكل شخصي على خطة تأمين المنافذ التي باتت جميعها مؤمنة، فيما أشار الى أن إجراءات القضاء على الفساد فعلية تضمنت تدوير العاملين بالمنافذ وتغيير الكوادر الفاسدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوائلي: رئيس الوزراء يشرف بنفسه على خطة تأمين المنافذ وجميعها مؤمنة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوائلي: رئيس الوزراء يشرف بنفسه على خطة تأمين المنافذ وجميعها مؤمنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).