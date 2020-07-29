منطقة كردستان تعلن استعدادها لـ

2020/07/29 | 19:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس منطقة كردستان العراق مسرور البارزاني، الاربعاء، استعداد كردستان لحل جذري مع بغداد يصب في مصلحة الجميع، على حد تعبيره....

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