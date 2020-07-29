2020/07/29 | 19:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد لاعودة بلا كهرباء، هكذا هو رد المنتفضين على تردي خدمة الطاقة الكهربائية في محافظات الجنوب العراقي، حيث تستمر سلسلة التظاهرات التي لاتنقطع صباحا ومساءً بكل انواع الاحتجاج والتصعيد للحصول على ابسط الخدمات.مدونون يقولون ان واقع الكهرباء في العراق، بات شيئا لايطاق وسط درجات الحرارة اللاهبة، التي لاتبقي او تذر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراقيون يفترشون الشوارع المقطوعة بالاطارات “المشتعلة”..ويرفعون شعار”درع لمهندس الكهرباء” !) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراقيون يفترشون الشوارع المقطوعة بالاطارات “المشتعلة”..ويرفعون شعار”درع لمهندس الكهرباء” !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).