طهران: العراق اشترى زهورًا إيرانية بقيمة نحو 2.4 مليون دولار

2020/07/29 | 20:30 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت إيران، الأربعاء، أن العراق استورد "ورودًا ونباتات" إيرانية بقيمة نحو 2.4 مليون دولار خلال 3 أشهر فقط.

وقال المتحدث باسم مصلحة الجمارك الإيرانية، روح الله لطيفي، في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية، 29 تموز/يوليو، أن "العراق لوحده استحوذ على أكثر من نصف صادرات إيران من الزهور بقيمة 2.389 مليون دولار".

وبيّن لطيفي، أن العراق "استورد نحو 1543 طنًا من الورود، من أصل 2356 طنًا صدرتها إيران في الفترة من 20 آذار/مارس إلى 20 حزيران/يونيو".

وهي الفترة ذاتها التي كان العراق قد قرر خلالها إغلاق 5 معابر حدودية مع إيران، هي الشلامجة (البصرة)، والشيب (ميسان)، وزرباطية (واسط)، والمنذرية، ومندلي (ديالى)، أمام حركة التبادل التجاري مع إيران، لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وأوضح لطيفي، أن "المستوردين الرئيسين الآخرين هم فيتنام التي استوردت 5 أطنان زهور، وأرمينيا بـ 266 طن".

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