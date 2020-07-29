النزاهة تضبط متهمين في كركوك لاستيلائهم على أراضي الدولة

2020/07/29 | 20:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيأة النزاهة، اليوم الاربعاء، عن ضبط متهمين في كركوك لاستيلائهم على أراضي الدولة وصدور أوامر قبض على أفراد العصابة الآخرين.وقال الهياة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انها “تمكنت من تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ بحقِّ متجاوزين على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة في محافظة كركوك”، لافتة إلى “صدور أمر قبض وتحرٍّ بحق أفراد العصابة الآخرين المُتخصِّصين …

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