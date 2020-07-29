إيران تعلن إطلاق صواريخ من أعماق الأرض ’’لأول مرة في العالم’’

2020/07/29 | 20:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..كشف قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير حاجي زادة، تفاصيل إطلاق الصواريخ الباليستية “من أعماق الأرض” التي تتم للمرة الأولى في العالم ضمن مناورات “الرسول الأعظم” التي تنفذها بلاده في مياه الخليج وفقاً لما قاله.وأوضح زادة في تصريح صحفي، أن “إطلاق هذه الصواريخ جرى من دون منصات إطلاق ومعدات […]

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