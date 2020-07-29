الكاظمي يوافق على دعم مستشفى الثلاسيميا بمبلغ 300 مليون دينار

2020/07/29 | 20:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير النفط إحسان عبد الجبار، اليوم الأربعاء، موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على دعم مستشفى الثلاسيميا بمبلغ 300 مليون دينار.

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