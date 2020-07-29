2020/07/29 | 20:44 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق سيوقع عقد مصفاة بتكلفة 4 مليارات دولار مع جيه.جي.سي

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