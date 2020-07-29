بورتريه7-المغضوب عليه عبد لغنى قمر - اشرف عتريس

2020/07/29 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اشرف_عتريس انعم هو لمغضوب عليه – عبد الغنى قمر ولا منصف له لايمكن بجرة قلم نمحو تاريخ الرجل وهوخريج معهد التمثيل والذى عمل اكثر من (100 عمل فنى بين مسرحية وفيلم ومسلسل اذاعى وتليفزيونى أيضا )حتى منتصف الستينيات وكان حاضرا بقوة ولم يغادر كما يقولون كذبا ..هل نذكر (روائع عبد المنعم الصاوى ) الضحية ، الساقية ، الرحيل للتليفزيون ابيض واسود وجيش من غيلان التمثيل عبد الله غيث ، كريمة مختار ،

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