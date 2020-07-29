حوار مع الكاتبة المسرحية الكويتية تغريد الداود - طه رشيد

2020/07/29 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طه_رشيد ٢-;-٠-;-١-;-٦-;- حازت على جائزة أفضل مؤلفة في الخليجقدمت استقالة من وظيفتي لاتفرغ للكتابة المسرحيةلا يمكن ان ابدع بغياب الحرية تعرضت لهجوم كبير بسبب مسرحياتييجب ان لا نسقط في فخ القلق والكآبة والإحباط والخوف.حاورها: طه رشيدولدت وعاشت في الكويت ونشأت في عائلة تقليدية تهتم بالتعليم، دخلت مجال كتابة النص المسرحي بقوة، بالرغم من دراستها المختلفة عن عالم الاد ......





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