كورونا.. ما الذي تفعليه؟! - طه رشيد

2020/07/29 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طه_رشيد كورونا تتبختر في الشوارع..تفعل ما تشاء، تصطاد هذا او تصفع ذاك وليس من راد لها!كورونا جعلت جبابرة العالم ينحنون ويجثون تحت قدميها! كانوا بالامس القريب لا يتحدثون الا من خلف ارنبة انوفهم! واليوم تحولوا الى ارانب لاذت بالفرار لتختفي في اوكارها ومغاراتها!تبا لهم من جبابرة ورقية سرعان ما خروا ساجدين لها عسى ان تعطيهم فرصة لوقف انهيار انظمتهم المدججة بالسلاح والكراهية والتقسيم الطبقي والظلم والضغينة ......





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