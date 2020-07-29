الكرخ تعلن موقفها الوبائي اليومي…حالات الشفاء اكثر من نصف الاصابات بكورونا

2020/07/29 | 20:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد اعلنت دائرة صحة الكرخ، الاربعاء، الموقف الوبائي لكورونا مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم:- أبو دشير -——- ٤ أبو غريب ——— ١١ الاسكان ———- ٩ الاعلام ———- ٥ البياع ———— ٩ التراث […]

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