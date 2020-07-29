2020/07/29 | 20:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد نعت حركة البشائر الشبابية، الاربعاء، رحيل آية الله الشيخ محمد باقر الناصري “ق.س”.وذكرت الحركة في بيان تلقته /المعلومة/، “ننعى إلى الشعب العراقي العزيز والأمة الإسلامية جمعاء، رحيلَ سماحة آية الله المجاهد الشيخ محمد باقر الناصري (قدس سره)، وهو أحد فرسان الأمة الشجعان، ومن أعلامها العاملين في سبيلِ إعلاءِ كلمة الحق ونشرِ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حركة البشائر الشبابية تنعى رحيل آية الله الشيخ “محمد باقر الناصري”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حركة البشائر الشبابية تنعى رحيل آية الله الشيخ “محمد باقر الناصري”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).