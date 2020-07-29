الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي أمام اليورو

2020/07/29 | 20:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..تراجعت الليرة التركية لليوم الرابع على التوالي يوم الأربعاء إلى مستوى قياسي منخفض مقابل اليورو في تعاملات متقلبة، وذلك بعد أن قلل محافظ البنك المركزي من المخاوف بشأن استنزاف الاحتياطيات وتمسك بما يعتبره البعض وجهة نظر مفرطة في التفاؤل بشأن التضخم.تأتي موجة البيع بعد تداول الليرة في نطاق ضيق للغاية حول 6.85 […]

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