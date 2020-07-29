2020/07/29 | 20:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

قال النائب عن تحالف الفتح في البرلمان، نعيم العبودي، اليوم الاربعاء، إن الولايات المتحدة تس...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب عن الفتح: اميركا تسيطر على ملف الكهرباء وتمنع العراق من تحسينها لغرض سياسي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب عن الفتح: اميركا تسيطر على ملف الكهرباء وتمنع العراق من تحسينها لغرض سياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).