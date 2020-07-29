13 وفاة و 309 اصابات بكورونا في اقليم كردستان خلال 24 ساعة

2020/07/29 | 20:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كردستان

اعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، تسجيل 14 حالة وفاة و 309 اصابات جديدة بفيروس كورونا في...





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