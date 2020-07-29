البلدة الساخنة تستعيد امنها بسبب “الحشد الشعبي”

2020/07/29 | 20:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد مسؤول حكومي في ديالى، الاربعاء، بان ما اسماها البلدة الساخنة استعادت امنها واستقرارها بسبب الحشد الشعبي.وقال مدير ناحية السعدية (60 كم شمال شرق بعقوبة) احمد الزركوشي في حديث لـ/المعلومة/،ان” السعدية والتي يزيد عدد سكانها عن 50 الف نسمة كانت قبل 2014 منطقة احداث امنية وخروقات متتالية بسبب التنظيمات المتطرفة ما ادى […]

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