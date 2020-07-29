رئيس الهيئة: الكاظمي يشرف بشكل شخصي على خطة تأمين المنافذ الحدودية

2020/07/29 | 20:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس المنافذ الحدودية عمر الوائلي، إن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يشرف بشكل شخصي على خطة تأمين المنافذ الحدودية

الوائلي، أكد في تصريح أن جميع المنافذ البرية والبحرية باتت مؤمنة بالكامل من قبل القوات الخاصة وقيادة العمليات المشتركة، مبينا أن هذه القوات غير ثابتة وفي حالة استبدال مستمر كل خمسة عشر يوما لمنع التعارف والتنسيق.

وكشف عن وجود أحد عشر منفذا في إقليم كردستان ستة منها فقط معترف بها رسمياً من بغداد وهنالك خمسة منافذ غير رسمية، لافتا الى وجود خطة حقيقية من أجل ربط منافذ الإقليم مع المنافذ في الحكومة الاتحادية بأقرب وقت.

وأضاف الوائلي، أن حجم الإيرادات ومنذ بداية هذا العام وحتى الآن بلغ خمسمائة وسبعة وثلاثين مليار دينار.

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