الغانمي لمسرور البارزاني: الكاظمي مستعد لحل جميع المشاكل مع إقليم كردستان

2020/07/29 | 20:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، مع وزير الداخلية عثمان الغانمي سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك بين بغداد وأربيل.

الجانبان ناقشا، التنسيق الأمني في المناطق الحدودية والمناطق الكردستانية خارج إدارة حكومة الإقليم للتصدي للإرهاب، حيث أكد الغانمي أهمية تضافر الجهود بين الجانبين لحل جميع الخلافات العالقة، مشيرا الى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مستعد لحل جميع المشاكل مع إقليم كردستان.

من جهته، أبدى رئيس حكومة الإقليم الاستعداد لحل المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية بشكل جذري وفي إطار الدستور وبما يضمن الحقوق الدستورية لإقليم كردستان ويكون في مصلحة العراقيين كافة.

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