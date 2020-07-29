النجف تطلق دعوة التبرع بالدم لتلبية حاجة مرضى الحالات الطارئة

2020/07/29 | 20:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجف دعا مصرف الدم الرئيسي في محافظة النجف ،ٍ" الأخوة المواطنين كافة من اهل الغيرة والشهامة من القادرين على التبرع بالدم لمراجعة المصرف الكائن في شريط ميسان والتبرع بالدم وذلك لتلبية حاجة مرضى الحالات الطارئة والعمليات الجراحية ومرضى الثلاسيميا والاورام ولوجود نقص حاد في جميع الفصائل سائلين الله التوفيق للجميع .

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