بوليتكس ريفيو : ايران خفضت تمويلها الشهري لوكلائها في العراق من 5 إلى 2 مليون دولار

2020/07/29 | 20:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/رجح تقرير لموقع "وورلد بوليتكس ريفيو" أن تجري إيران خفضا إضافيا لتمويل الفصائل التابعة لها داخل العراق مما يضع الحكومة العراقية بقيادة الكاظمي أمام فرصة ذهبية لتنفيذ مطالب المتظاهرين بحصر السلاح بيد الدولة.وذكر التقرير أن الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها إيران تسببت في خفض تمويلها الشهري لوكلائها في العراق من 5 ملايين دولار إلى مليوني دولار فقط.وسلط التقرير الضوء على حادثة اغتيال الباحث هشام الهاشمي مشيرا إلى أنها أثبتت أن سلاح الجماعات الموالية لإيران موجه ضد الشباب العراقي وتمثل الخطر الأكبر على حاضر العراق ومستقبله.

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