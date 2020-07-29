عقد بقيمة 4 مليارات دولار بين العراق واليابان لإنشاء مصفاة نفط

2020/07/29 | 21:01 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلن وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل، الأربعاء، موافقة مجلس الوزراء على إحالة مشروع (FCC) في مصافي الجنوب على شركة (J.G.C) اليابانية.

وقال الوزير، وفق بيان صدر عن وزارة النفط، 29 تموز/يوليو، إن "المشروع يعد من المشاريع الكبيرة والواعدة في الصناعة التكريرية في العراق بطاقة 55 ألف برميل يوميًا"، مشيرا إلى أن "المشروع سيوفر 7 الآف فرصة عمل بشكل مباشر، بالإضافة إلى 70 ألف فرصة عمل أخرى خلال فترة مراحل تنفيذ المشروع".

وأضاف إسماعيل، أن "المشروع يتضمن إنشاء معمل بتقنيات متطورة، مصفى مصغر يضم 7 وحدات إنتاجية لتحويل مخلفات إنتاج المصفى من النفط الأسود إلى منتجات بيضاء (غاز سائل، كازولين بعدد أوكتان 92.2، وكارولين بعدد أوكتافين 95، زيت الغاز، نفثا مختلطة، زيت وقود، زيت الغاز في وحدات الهدرجة) بمواصفات أوروبية صديقة للبيئة".

كما أوضح، أن "المشروع يأتي ضمن توجهات الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار الأمثل للطاقات الإنتاجية لتحقيق أعلى مردود اقتصادي من إنتاج المنتجات النفطية، وتقليل الاستيراد منها".

من جهته، قال وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس، إن "القرض الياباني يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق واليابان، قدمته منظمة (جايكا) اليابانية التي تعد ممثلاً للحكومة اليابانية في تمويل المشاريع التنموية في العالم"، مشيرًا إلى أن "الجانب الياباني أبدى استعداده لتسديد جميع كلف المشروع".

فيما قال مدير عام شركة مصافي الجنوب حسام ولي، إن "مدة تنفيذ المشروع ستمتد إلى 4 سنوات اعتبارًا من تاريخ المباشرة به مطلع العام المقبل، وتم دعوة الشركة اليابانية للحضور إلى بغداد لتوقيع العقد، بعد أن تم استحصال موافقة مجلس الوزراء، بكلفة تخمينية تصل إلى 4 مليار دولار".

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