كورونا يصيب أكثر من 700 شخص في سوريا

2020/07/29 | 21:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تجاوز عدد الإصابات المسجلة بكورونا في سوريا عتبة 700 إصابة مع تسجيل 23 إصابة جديدة اليوم الأربعاء.وأعلنت وزارة الصحة أن عدد الإصابات ارتفع بذلك إلى 717 إصابة، كما أعلنت شفاء 9 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس ليرتفع عدد المتعافين منه إلى 229.وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق اليوم خريطة توزع إصابات […]

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